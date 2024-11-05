В Самаре ловили нелегальных иностранцев с помощью беспилотников

Двое иностранцев при этом находились в России незаконно, поэтому их выдворят за пределы страны. Также полицейские устанавливают работодателя, который трудоустроил иностранцев, чтобы привлечь его к ответственности — выписать штраф или приостановить работу на определенный срок.