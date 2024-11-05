Бураевский район стал самым вымирающим в Башкирии

Убыль населения составила в регионе 12 313 человек, или 3 человека в расчете на 1 000 населения. По информации Башстата, убыль населения была отмечена практически во всех районах республики (лишь в Абзелиловском районе был незначительный прирост), но в некоторых она была рекордной.