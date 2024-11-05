Бураевский район стал самым вымирающим в Башкирии

В Башкирии в 2023 году скончался 47 701 человек, а родились 35 388 детей. Об этом сообщают республиканские статистики.
Убыль населения составила в регионе 12 313 человек, или 3 человека в расчете на 1 000 населения. По информации Башстата, убыль населения была отмечена практически во всех районах республики (лишь в Абзелиловском районе был незначительный прирост), но в некоторых она была рекордной.
Так, например, в Бураевском районе показатель убыли достиг 12,2 на 1 000 жителей. Критическая ситуация также сложилась в Федоровском (11,4), Краснокамском (10), Стерлибашевском (9,8) и Калтасинском (9,1) районах.
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