Повезет не всем, некоторым жителям Кишинева придется использовать свечи: В столице отключают электричество — публикуем адреса

Узнайте, где сегодня запланированы отключения электричества.
О проведении плановых работ во вторник сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
- Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, переулок Пьетрэрией, 19 — с 09:30 до 17:00.
- Каля Ешилор, 30 — с 09:30 до 17:00.
- Каля Ешилор, 30D, 30E, 30G, 30J, 30V, 34−36, 91 — с 13:00 до 17:00.
Центр:
- Хынчештское шоссе, 3−11, 15, 21, 29−41, 18, 32, 999, Митрополит Гурие Гросу, 9−11, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 12, 12A, Тудор Георге, 1−5, 2−4, 5/2A — с 09:0 до 17:00.
- В. Александри, 56−58, 62−66, 70, 99, 99/1, 101 — с 09:30 до 17:30.
Чеканы:
- А. Руссо, 59/2, 59/3, 59/4 — с 09:30 до 17:00.