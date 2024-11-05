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Повезет не всем, некоторым жителям Кишинева придется использовать свечи: В столице отключают электричество — публикуем адреса

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Узнайте, где сегодня запланированы отключения электричества.

О проведении плановых работ во вторник сообщает поставщик услуги.

Буюканы:

  • Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, переулок Пьетрэрией, 19 — с 09:30 до 17:00.
  • Каля Ешилор, 30 — с 09:30 до 17:00.
  • Каля Ешилор, 30D, 30E, 30G, 30J, 30V, 34−36, 91 — с 13:00 до 17:00.

Центр:

  • Хынчештское шоссе, 3−11, 15, 21, 29−41, 18, 32, 999, Митрополит Гурие Гросу, 9−11, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 12, 12A, Тудор Георге, 1−5, 2−4, 5/2A — с 09:0 до 17:00.
  • В. Александри, 56−58, 62−66, 70, 99, 99/1, 101 — с 09:30 до 17:30.

Чеканы:

  • А. Руссо, 59/2, 59/3, 59/4 — с 09:30 до 17:00.

ЖКХ