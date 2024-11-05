Фонтаны Краснодара ушли на зиму

Сезон фонтанов завершился в Краснодаре. 4 ноября по всему городу перестали функционировать водные объекты. В этом году их было 12. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации краевой столицы.
Специалисты проведут их профилактику, после чего законсервируют до весны. В теплое время года они снова будут радовать жителей и гостей крайцентра.
Как уточнили в мэрии, фонтаны проверяют не менее трех раз в год: в апреле, в августе и после окончания сезона. В это время проводится их чистка, а также настройка форсунок, звукового и светового оборудования.
Сезон фонтанов в Краснодаре длится шесть месяцев. В 2024 году фонтаны работали с 26 апреля ежедневно.
Напомним, как раннее сообщало информагентство, на месяц позже перекроют фонтаны в Парке Галицкого. По данным официального Телеграм — канала (18+) зоны отдыха, они будут работать до декабря. Точная дата отключения неизвестна.