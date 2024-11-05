В Прикамье управляющая компания больше полугода отказывалась чинить дом

Руководство управляющей компании в Пермском крае больше полугода отказывалось чинить крышу жилого дома, сообщает краевое ГУФССП.
История долгого ремонта произошла в одном из многоквартирных домов Прикамья. Жильцы здания регулярно жаловались в управляющую компанию (УК) и сообщали о протечках, которые они обнаружили в крыше. Поскольку организация бездействовала, жители дома решили обратиться в суд. Инстанция встала на сторону прикамцев.
«На УК была возложена обязанность организовать и произвести капитальный ремонт крыши многоквартирного дома. Руководство организации-должника было уведомлено о возбуждении исполнительного производства», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Судебные приставы предупредили компанию о возможной административной и уголовной ответственности, если решение суда не будет выполнено за шесть месяцев. Спустя полгода ремонт так и не был проведён. После этого сотрудники ведомства перенесли срок проведения работ и назначили компании штраф в 50 тысяч рублей.
Организация продолжала игнорировать требования судебных приставов и была дважды привлечена к административной ответственности. Следующим возможным шагом могло быть возбуждение уголовного дела.
«Крупные штрафы, назначенные за затягивание исполнения решения суда, а также перспектива возбуждения уголовного дела в отношении руководителя коммунальной организации сдвинули дело с мертвой точки. На сегодняшний день подрядная организация уже приступила к ремонту крыши», — заключили в краевом ГУФССП.
Проведение работ также находится на контроле у службы судебных приставов.