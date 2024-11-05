В Прикамье управляющая компания больше полугода отказывалась чинить дом

Судебные приставы предупредили компанию о возможной административной и уголовной ответственности, если решение суда не будет выполнено за шесть месяцев. Спустя полгода ремонт так и не был проведён. После этого сотрудники ведомства перенесли срок проведения работ и назначили компании штраф в 50 тысяч рублей.