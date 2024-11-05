Воронежский заповедник перешел на зимний режим работы

Ранее стало известно, что осенью текущего года на территории Воронежского заповедника из-за падения беспилотника произошел пожар. Он мог стать настоящим бедствием, поскольку очаг возгорания находился в полусотне метров от торфяных болот. Однако серьезных последствий удалось избежать — специалисты работали грамотно и оперативно.