Воронежский заповедник перешел на зимний режим работы

Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Пескова со вторника, 5 ноября, перешел на зимний режим работы. Об этом сообщили в заповеднике в понедельник, 4 ноября. Режим работы объектов в зимний период:
- Музей природы — со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. Фиксированное время сборных экскурсий — 12:00 и 16:00;
- Бобровый городок — со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00;
- Экологическая тропа «Черепахинская» — со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00;
- Музей Василия Пескова — со вторника по воскресенье, самостоятельный осмотр — в 13:00, 15:00 и 16:30;
- Музей пожаров — со среды по воскресенье, самостоятельный осмотр — в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00;
- Музей «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны» — со среды по воскресенье, самостоятельный осмотр — в 11:30, 14:30, 15:30;
- Веревочный парк «Ежкины дорожки» — со вторника по четверг с 11:00 до 17:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 17:00;
- Сувенирная лавка в здании Музея природы — со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00;
- Сувенирная лавка на Бобровом городке — во вторник и с четверга по воскресенье с 9:00 до 17:00;
- Билетные кассы в здании Музея природы и билетные терминалы в здании Музея природы, на Бобровом городке — со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00;
- Продажа билетов — до 16:30.
Ранее стало известно, что осенью текущего года на территории Воронежского заповедника из-за падения беспилотника произошел пожар. Он мог стать настоящим бедствием, поскольку очаг возгорания находился в полусотне метров от торфяных болот. Однако серьезных последствий удалось избежать — специалисты работали грамотно и оперативно.