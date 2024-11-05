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Воронежский заповедник перешел на зимний режим работы

Часы работы изменились.

Источник: Воронежский заповедник

Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени Пескова со вторника, 5 ноября, перешел на зимний режим работы. Об этом сообщили в заповеднике в понедельник, 4 ноября. Режим работы объектов в зимний период:

  • Музей природы — со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00. Фиксированное время сборных экскурсий — 12:00 и 16:00;
  • Бобровый городок — со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00;
  • Экологическая тропа «Черепахинская» — со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00;
  • Музей Василия Пескова — со вторника по воскресенье, самостоятельный осмотр — в 13:00, 15:00 и 16:30;
  • Музей пожаров — со среды по воскресенье, самостоятельный осмотр — в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00;
  • Музей «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны» — со среды по воскресенье, самостоятельный осмотр — в 11:30, 14:30, 15:30;
  • Веревочный парк «Ежкины дорожки» — со вторника по четверг с 11:00 до 17:00, с пятницы по воскресенье с 10:00 до 17:00;
  • Сувенирная лавка в здании Музея природы — со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00;
  • Сувенирная лавка на Бобровом городке — во вторник и с четверга по воскресенье с 9:00 до 17:00;
  • Билетные кассы в здании Музея природы и билетные терминалы в здании Музея природы, на Бобровом городке — со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00;
  • Продажа билетов — до 16:30.

Ранее стало известно, что осенью текущего года на территории Воронежского заповедника из-за падения беспилотника произошел пожар. Он мог стать настоящим бедствием, поскольку очаг возгорания находился в полусотне метров от торфяных болот. Однако серьезных последствий удалось избежать — специалисты работали грамотно и оперативно.