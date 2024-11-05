Создан новый эффективный катализатор для синтеза водорода

«Одним из активно исследуемых методов получения водорода является восстановление протонов, где ключевую роль играют катализаторы. Несмотря на то, что драгоценные металлы, такие как платина, демонстрируют высокую эффективность в качестве катализаторов, ограниченная доступность и высокая стоимость делают их применение в массовом производстве водорода экономически нецелесообразным. Учеными ФИЦ КазНЦ РАН был получен и всесторонне охарактеризован новый перспективный электрокатализатор процесса восстановления протонов на основе никеля, который не относится к группе благородных металлов и более доступен в использовании», — говорится в сообщении.