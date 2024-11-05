Создан новый эффективный катализатор для синтеза водорода

КАЗАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) получили новый эффективный катализатор для синтеза водорода на основе соединений никеля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Одним из активно исследуемых методов получения водорода является восстановление протонов, где ключевую роль играют катализаторы. Несмотря на то, что драгоценные металлы, такие как платина, демонстрируют высокую эффективность в качестве катализаторов, ограниченная доступность и высокая стоимость делают их применение в массовом производстве водорода экономически нецелесообразным. Учеными ФИЦ КазНЦ РАН был получен и всесторонне охарактеризован новый перспективный электрокатализатор процесса восстановления протонов на основе никеля, который не относится к группе благородных металлов и более доступен в использовании», — говорится в сообщении.
Исследования катионного фосфоросодержащего пинцерного комплекса никеля в качестве катализатора получения газообразного водорода с использованием доступной уксусной кислоты в качестве источника протонов проводились методами ЯМР-спектроскопии и монокристального рентгеноструктурного анализа, которые позволили точно определить структуру нового соединения и изучить его свойства в растворе и твердом состоянии.
«Электрохимическое исследование показало, что в присутствии исследуемого комплекса восстановление протонов на различных электродных материалах в присутствии уксусной кислоты происходит при низкой разнице потенциалов, что выгодно отличает его от других известных катализаторов, при этом достигается высокий выход по току (до 85%)», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что полученные результаты открывают новые возможности для использования комплексов металлов подгруппы никеля в качестве электрокатализаторов в процессах водородного синтеза, особенно в условиях низкой кислотности среды, для разработки более эффективных и экономичных способов получения водорода.
Результаты научных исследований были представлены в докладе старшего научного сотрудника Института органической и физической химии имени А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН Зуфара Гафурова на кластере конференций по элементоорганической и супрамолекулярной химии «Научные стратегии будущего». Исследования выполнены в рамках крупного научного проекта «Экология промышленных городов» при поддержке Минобрнауки России.