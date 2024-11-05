Врачи Иркутской области ежегодно спасают около пяти тысяч пациентов с инсультом

В Иркутской области ежегодно фиксируют около 7,5 тысячи пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения или инсультом. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, врачи спасают около пяти тысяч человек, находящихся на грани жизни и смерти.
— Инсульт — это острое состояние, которое возникает у людей, страдающих каким-либо сосудистым заболеванием, самое актуальное из которых — гипертоническая болезнь. Ее диагностика и лечение наиболее известны и управляемы, но часто возникают различные осложнения. Для двух тысяч человек ежегодно инсульт становится фатальным, — рассказала главный внештатный невролог минздрава Иркутской области Наталья Бурдуковская.
На сегодняшний день работает 12 неврологических отделений. Врачи начинают лечение в первые 4,5 часа с момента развития инсульта. За первую минуту погибает два миллиона нервных клеток и 14 миллиардов клеточных внутримозговых связей, необходимых для мозговых коммуникаций. Поэтому нужно как можно скорее обратиться за помощью.
В региональных сосудистых центрах пользуются современным методом лечения — тромбоэкстрация. Он позволяет растворить или извлечь тромб. Показатель терапии в регионе составляет 10%, это превышает общероссийский показатель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово открылся центр по сопровождению людей с инвалидностью.