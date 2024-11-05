Врачи Иркутской области ежегодно спасают около пяти тысяч пациентов с инсультом

— Инсульт — это острое состояние, которое возникает у людей, страдающих каким-либо сосудистым заболеванием, самое актуальное из которых — гипертоническая болезнь. Ее диагностика и лечение наиболее известны и управляемы, но часто возникают различные осложнения. Для двух тысяч человек ежегодно инсульт становится фатальным, — рассказала главный внештатный невролог минздрава Иркутской области Наталья Бурдуковская.