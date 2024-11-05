В «Водоканале» рассказали о причине раскопок у виллы Мель на Чапаева

«Раньше в Кёнигсберге в усадьбах часто прокладывали дополнительные трубы, например, для фонтанов во дворе, — пояснили в пресс-службе “Водоканала”. — Сейчас в ней необходимости нет, поэтому свинцовую трубу решили завальцевать».