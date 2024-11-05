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В «Водоканале» рассказали о причине раскопок у виллы Мель на Чапаева

Коммунальщики сообщили об утечке, причиной которой могла стать труба от немецкого фонтана.

Источник: пресс-служба Водоканала

На минувшей неделе рядом с виллой Мель на улице Чапаева (дом № 17) был выкопан котлован. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе «Водоканала», выезд аварийной бригады с последующими раскопками потребовались из-за утечки из неработающей трубы.

«Раньше в Кёнигсберге в усадьбах часто прокладывали дополнительные трубы, например, для фонтанов во дворе, — пояснили в пресс-службе “Водоканала”. — Сейчас в ней необходимости нет, поэтому свинцовую трубу решили завальцевать».

На текущий момент, как уточняется, работы завершены.

Вилла Мель была построена в 1905—1906 годах. Автором проекта и владельцем виллы был преподаватель Королевской школы строительства архитектор Эрнст Мель. На сегодняшний день постройка является объектом культурного наследия регионального значения.

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