МВД обратилось к казахстанцам из-за наступающих морозов

В ведомстве отметили, что сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров.
«В связи с этим настоятельно рекомендуем не перекаливать печи и не перегружать электросети одновременным включением электроприборов большой мощности», — призвали казахстанцев.
Автовладельцам напомнили об опасности обогрева автомобилей с помощью открытого огня.
«МВД обращается ко всем жителям страны с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, которые помогут избежать неприятностей в вашем доме», — заявили в полиции.
Рекомендации МВД:
- своевременно очищайте дымоходы и ремонтируйте печи;
- не эксплуатируйте неисправные отопительные приборы и газовое оборудование;
- не оставляйте детей одних без присмотра взрослых.
«Не игнорируйте правила пожарной безопасности. Обо всех происшествиях просим сообщать по телефонам 101 или 102», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.
Ранее в МЧС озвучили порядок действий в случае возникновения пожара в доме:
- Перекройте кран подачи газа, отключите электрическую энергию;
- В начальной стадии развития пожара попытайтесь потушить его, используя все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, покрывала, песок, воду и др.);
- Закройте все двери в вашем доме, чтобы избежать притока воздуха и распространения огня;
- Покиньте дом, уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути;
- Если дым уже проник в ваш дом, держитесь ближе к полу: там всегда есть свежий воздух. Закройте рот и нос влажным платком или полотенцем;
- Не возвращайтесь в дом без разрешения пожарных.