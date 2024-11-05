Власти предупредили о фейк-рассылке якобы от Минобразования в связи с 7 ноября

В пресс-службе отметили, что в письмах предлагается организовать для учащихся 8−11 классов конкурс сочинений на тему Дня Великой Октябрьской революции, а позднее прислать фотоотчет. В облисполкоме акцентировали внимание на том, что указанная схема мошенничества не нова.