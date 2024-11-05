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Власти предупредили о фейк-рассылке якобы от Минобразования в связи с 7 ноября

Власти сказали про фейк-рассылку в школы Бреста якобы от Минобразования.

Источник: Комсомольская правда

Власти предупредили о фейк-рассылке якобы от Минобразования в связи с 7 ноября. Подробности озвучили в пресс-службе Брестского облисполкома.

«В учреждения образования Брестской области приходит fake-рассылка якобы от Минобразования», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в письмах предлагается организовать для учащихся 8−11 классов конкурс сочинений на тему Дня Великой Октябрьской революции, а позднее прислать фотоотчет. В облисполкоме акцентировали внимание на том, что указанная схема мошенничества не нова.

Сказано, что зачастую данная схема используется деструктивными ресурсами для написания дискредитирующих материалов на основании присланных отчетов, фото и так далее. В Брестском облисполкоме подчеркнули, что следует проверять источники информации.

«В последнее время активизировались кибератаки в социальных сетях, мессенджерах и электронных рассылках», — сказано в сообщении.

Тем временем милиция сказала белорусам про опрос с вредоносной ссылкой, рассылаемый мошенниками.

Ранее минчанка украла три пачки порошка на глазах у посетителей магазина низких цен.