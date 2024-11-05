В Татарстане во время раскопок нашли артефакты бронзового века

Как рассказали специалисты, в Исергапово нашли древнее поселение. К раскопкам приступили в сентябре. Во время работ археологи обнаружили несколько артефактов и кости животных. Речь идет о трех бронзовых серпах ибракаевского типа, датируемых XVI—XIV вв. еками до нашей эры.