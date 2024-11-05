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В Татарстане во время раскопок нашли артефакты бронзового века

Речь идет о лепной керамике и трех бронзовых серпах.

Источник: Комитет Республики Татарстан по охране ОКН

В селе Исергапово Бавлинского района во время раскопок нашли артефакты бронзового века. Речь идет о лепной керамике и трех бронзовых серпах, сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Как рассказали специалисты, в Исергапово нашли древнее поселение. К раскопкам приступили в сентябре. Во время работ археологи обнаружили несколько артефактов и кости животных. Речь идет о трех бронзовых серпах ибракаевского типа, датируемых XVI—XIV вв.еками до нашей эры.

Завершить раскопки планируют в середине ноября. Серпы ибракаевского типа сильно изогнутые с высотой дуги от трех до шести сантиметров. В основном они принадлежали населению срубной культуры.

Напомним, в Казани на стройке нового здания театра Камала нашли человеческие кости. Они были обнаружены рабочими во время раскопок.

археология