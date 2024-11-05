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Самца амурского тигра привезли в воронежский зоопарк из Хабаровского края

Животное нельзя выпускать в естественную среду обитания, пояснили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.

Источник: Reuters

В ведомстве рассказали, что тигра поймали рядом с селом Лермонтовка в Хабаровском крае. Самцу 3−4 года, решение о переводе в Воронежский зоопарк было принято специальной комиссией. Сейчас тигр содержится в вольере для адаптации. Ранее в Воронежском зоопарке заявили о планах по размножению амурских тигров. Сейчас в зоопарке находятся две самки этого вида. Появление самца, вполне вероятно, поспособствует восстановлению популяции редких животных.

Напомним, что амурские тигры занесены в федеральную Красную книгу, в данный момент насчитывается около 600 особей этого вида.

флора и фауна