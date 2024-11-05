Зима пришла в Самару: улицы завалило снегом, дороги сковали 8-балльные пробки, а цены на такси взлетели в несколько раз

В Самару неожиданно пришла зима. Еще вчера днем за окном можно было увидеть только голые деревья, опавшую листву и голый асфальт, а уже сегодня дворы и улицы укрыло белое покрывало. Смена погоды не прошла незаметно. В городе уже произошли несколько ДТП, дороги сковали пробки, а цены на такси стали совсем кусачими. Рассказываем, что успел натворить первый снегопад в Самаре 5 ноября 2024 года.
Ночная борьба со снегом.
Снег пошел в Самаре во второй половине дня 4 ноября 2024 года. Он быстро скрыл унылую серость за окном. Многие думали, что надолго он не задержится и утром уже растает. Однако за ночь снега на улицах города только прибавилось. Хотя коммунальщики работали в усиленном режиме.
«В ночь выводим 100 единиц спецтехники и более 50 человек. Основная задача — механическая уборка, важно вовремя отсыпать опасные участки реагентами и не допустить снежной каши на дорогах и тротуарах. Особое внимание — на остановки общественного транспорта», — написал накануне вечером в своем телеграм-канале и.о. мэра Самары Иван Носков.
ДТП и серьезные пробки.
Первый снегопад в Самаре не обошелся без происшествий. На Южном шоссе произошли два ДТП с участием пяти автомобилей. К счастью, никто не пострадал. Однако машины: две отечественные легковушки и три иномарки — получили различные механические повреждения. На какое-то время движение на дороге было затруднено.
Утром 5 ноября улицы Самары сковали 8-балльные пробки. Заторы наблюдались на Московском шоссе, на улицах Ново-Садовой, XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии и на 5-й Просеке. Из-за погодных условий и возросшего спроса подскочили цены на такси.
«О том, что наступила зима, я узнала от сервиса такси, когда с утра мне зарядили 680 рублей. И это за десятиминутную поездку», — поделилась с «КП-Самара» местная жительница.
«В пятницу от Победы до “Скалы” такси было 300 рублей, а сегодня уже 800!», — рассказала еще одна самарчанка.
«Я с утра машину не стала откапывать: побоялась встретиться с теми, кто не успел поменять шины с летних на зимние. А что вы от такси хотите? На улице снег, скользко, коллапс и много тех, у кого еще в голове лето», — написала в соцсетях другая горожанка.
Советы от ГАИ.
Быть осторожнее на дорогах призывает региональная Госавтоинспекция:
«На территории Самарской области наблюдаются сложные погодные условия в виде ветра, снега и гололедицы. При управлении транспортным средством выбирайте безопасный скоростной режим, соблюдайте дистанцию и не допускайте резких и необдуманных маневров. Пешеходам следует переходить дорогу только в хорошо освещенных местах, не выходить на проезжую часть из-за припаркованных машин, а в темное время суток использовать световозвращаюшие элементы».
Когда закончится снегопад в Самаре.
На 5 ноября в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Сегодня в регионе ожидается сильный снег, на дорогах местами возможны снежные заносы, снежный накат и гололедица.
Судя по прогнозам синоптиков, расслабляться пока рано. На этой неделе самарцев ждет череда снегопадов разной интенсивности. По данным Приволжского УГМС, в среду, 6 ноября, местами пройдет небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха составит −3…-8 градусов, а днем — около −1…-6. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6−11 м/с.
В четверг, 7 ноября, ожидается снег, мокрый снег. Ветер сменит направление на юго-западное. Ночью по-прежнему будет −3…-8 градусов. Днем возможно небольшое потепление — столбик термометра поднимется до −4…+1 градуса.