Зима пришла в Самару: улицы завалило снегом, дороги сковали 8-балльные пробки, а цены на такси взлетели в несколько раз

В Самару неожиданно пришла зима. Еще вчера днем за окном можно было увидеть только голые деревья, опавшую листву и голый асфальт, а уже сегодня дворы и улицы укрыло белое покрывало. Смена погоды не прошла незаметно. В городе уже произошли несколько ДТП, дороги сковали пробки, а цены на такси стали совсем кусачими. Рассказываем, что успел натворить первый снегопад в Самаре 5 ноября 2024 года.