Режиссёр из Москвы взял Гран-при фестиваля «Анимур» в Хабаровске

В Хабаровске подвели итоги завершившегося накануне единственного на Дальнем Востоке международного фестиваля анимированного кино «Анимур». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в течение четырех дней событие посетили свыше 7,5 тысяч жителей и гостей региона — в программе были показы авторских мультфильмов, мастер-классы, лекции и творческие встречи с экспертами анимационной индустрии.
За время «Анимура» зрителям представили 195 фильмов, 63 из которых были мировыми премьерами. На участие в конкурсной программе фестиваля в этом году было подано 2300 заявок от претендентов из 102 стран мира — из этого числа на суд международного жюри попали лишь 105 анимационные работы. В состав коллегии вошли представители анимационной индустрии из России, Китая и Кореи. Возглавил состав жюри профессор Пекинской Киноакадемии Чень Си.
По решению судей Гран-при фестиваля «Анимур» в этом году отдали режиссёру из Москвы Матвею Лашко за кинокартину «Руслан и Людмила». Специальные призы разделили между собой разделили также представитель столицы Никита Мещеряков за картину «Ведрити» и гость из Уругвая Алехо Скеттини за работу «Скиталец». Приза за лучшую режиссуру удостоились чилийские авторы за картину «Фриланс».
— Для меня и всей команды очень ценно внимание и теплый отклик зрителей, и это победа побуждает нас и дальше стараться рассказывать захватывающие истории по русскому фольклору и славянским мифам, — рассказал обладатель Гран-при фестиваля «Анимур» Матвей Лашко. Кроме того, за лучшее художественное решении отметили «Падение с высоты» англичанина Рича Фарриса, а за лучшую анимацию — проект «Ау/Halloo» российского режиссёра Тимофея Шилова. Приз за лучшее звуковое сопровождение достался Алексею Игнатову за картину «Не включайте свет». Лучшим студенческим фильмом признали картину «Жук/Bug» иранца Али Масуми, а лучшим сериалом — работу «Первобытный папа. Серия “Земля плоская”» Владимира Сахновского. Приз от оргкомитета фестиваля достался китайскому режиссёру Сяосюань Хань за работу «Самые короткие отношения на свете».
По информации пресс-службы министерства культуры Хабаровского края, все призёры «Анимура» получили особую статуэтку, которую назвали не иначе как дальневосточный Оскар. В этом году её исполнили в особом формате — в виде «Дракона времени». Международное жюри также отметило дипломами восемь работ, среди которых три китайских мультфильма.
— Эта победа стала для меня большой неожиданностью, но очень приятной. Привести на родину статуэтку дракона «Анимура» для меня огромная честь. Фестиваль «Анимур» — это нечто невероятное. Я безмерно рад, что мне удалось насладиться этим мероприятием вживую. Мне, как гостю-иностранцу, запомнились дружелюбная и отзывчивая команда фестиваля и его волонтеры. Я желаю фестивалю процветания и успехов в будущем, — поделился впечатлениями призёр из КНР Сяосюань Хань. Но это ещё не всё. На фестивале работало также так называемое народное жюри — в его состав вошли эксперты из Хабаровска. Они отметили семь работ участников «Анимура». Кроме того, впервые в этом году было запущено зрительское голосование. Так, по итогам четырёхдневного просмотра в топ-3 вошли работы «Сонный», «Без Земли» и «Ручей, бегущий в горы».