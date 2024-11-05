Режиссёр из Москвы взял Гран-при фестиваля «Анимур» в Хабаровске

— Эта победа стала для меня большой неожиданностью, но очень приятной. Привести на родину статуэтку дракона «Анимура» для меня огромная честь. Фестиваль «Анимур» — это нечто невероятное. Я безмерно рад, что мне удалось насладиться этим мероприятием вживую. Мне, как гостю-иностранцу, запомнились дружелюбная и отзывчивая команда фестиваля и его волонтеры. Я желаю фестивалю процветания и успехов в будущем, — поделился впечатлениями призёр из КНР Сяосюань Хань. Но это ещё не всё. На фестивале работало также так называемое народное жюри — в его состав вошли эксперты из Хабаровска. Они отметили семь работ участников «Анимура». Кроме того, впервые в этом году было запущено зрительское голосование. Так, по итогам четырёхдневного просмотра в топ-3 вошли работы «Сонный», «Без Земли» и «Ручей, бегущий в горы».