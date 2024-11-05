На этой неделе сотни домов в Перми на время останутся без воды

В первой половине ноября в районах Перми вновь запланированы отключения холодной воды. Причиной станут ремонтные работы на сетях. Как сообщает компания «Новогор-Прикамье», рабочие будут выполнять замену задвижек и участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов.
В результате чего, сотни домов в Перми временно останутся без воды. В некоторых домах отключения продлятся дольше суток. Так, на этой неделе воды не будет в микрорайонах Парковый, Левшино, Вышка II, Крохалева. Полный список домов с адресами, где с 5 по 15 ноября будут отключать холодную воду, можно посмотреть по ссылке.
Жителям указанных домов в Перми рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.