Жителей Ейска предупредили о возможной эвакуации на случай подтоплений. Об этом сообщили в городской администрации.
Подъем воды ожидается в лимане и Таганрогском заливе. Он может достичь опасных отметок.
«Жителям рекомендуется быть готовыми к возможной эвакуации. В случае ее объявления необходимо будет направиться к сборному эвакуационному пункту в ГДК или к месту сбора для эвакуации (кафе “Бриз”)», — сообщили в администрации.
В городе подготовили план по уборке улиц и общественных территорий от поваленных деревьев и упавших веток. К работам с вечера 4 ноября приступили сотрудники службы спасения.