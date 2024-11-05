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Жителей Ейска предупредили о возможной эвакуации на случай подтоплений

В Ейске предупредили о возможных подтоплениях из-за подъема воды в лимане и заливе.

Источник: пресс-служба городской администрации

Жителей Ейска предупредили о возможной эвакуации на случай подтоплений. Об этом сообщили в городской администрации.

Подъем воды ожидается в лимане и Таганрогском заливе. Он может достичь опасных отметок.

«Жителям рекомендуется быть готовыми к возможной эвакуации. В случае ее объявления необходимо будет направиться к сборному эвакуационному пункту в ГДК или к месту сбора для эвакуации (кафе “Бриз”)», — сообщили в администрации.

В городе подготовили план по уборке улиц и общественных территорий от поваленных деревьев и упавших веток. К работам с вечера 4 ноября приступили сотрудники службы спасения.