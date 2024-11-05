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На короткой рабочей неделе в Ростове ожидается прохладная погода

Стало известно, какая погода ожидается с 5 по 10 ноября в Ростове-на-Дону.
Источник: Комсомольская правда

Прохладную и пасмурную погоду прогнозируют в Ростове-на-Дону на короткой рабочей неделе с 5 ноября. Об этом сообщают синоптики.

Прохладнее всего должно быть днем во вторник, около +3 градусов, и в ночь со вторника на среду, в этот период обещают до 0 градусов.

Потом температура воздуха немного повысится. В дневное время суток столбики термометров установятся в пределах от +6 до +11. В ночное время ожидается от +4 до +6 градусов. Ветер будет западным, но к пятнице сменится на южный и северо-восточный.

Напомним, ранее первый снег выпал в Шолоховском, Миллеровском, Боковском и Тарасовском районах.