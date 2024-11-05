На короткой рабочей неделе в Ростове ожидается прохладная погода

Прохладную и пасмурную погоду прогнозируют в Ростове-на-Дону на короткой рабочей неделе с 5 ноября. Об этом сообщают синоптики.
Прохладнее всего должно быть днем во вторник, около +3 градусов, и в ночь со вторника на среду, в этот период обещают до 0 градусов.
Потом температура воздуха немного повысится. В дневное время суток столбики термометров установятся в пределах от +6 до +11. В ночное время ожидается от +4 до +6 градусов. Ветер будет западным, но к пятнице сменится на южный и северо-восточный.
Напомним, ранее первый снег выпал в Шолоховском, Миллеровском, Боковском и Тарасовском районах.