В центре Самары ограничат движение 7 ноября из-за Парада Памяти

В центре Самары 7 ноября будут действовать ограничения. Это связано проведением Парада Памяти. До конца дня 14 ноября закрыт проезд на площадь Куйбышева из-за Парада Памяти и проведения выставки трофейной военной техники.
— С 08.00 до 20.00 7 ноября будет ограничено движение на нескольких улицах, — предупреждает пресс-служба городской администрации.
Перекрыты будут участки улиц Чапаевская, Красноармейской, Шостаковича, Вилоновской, Молодогвардейской. Кроме того, 6 ноября нельзя будет проехать по участку улицы Чапаевской между Красноармейской и Вилоновской, а также по участку улицы Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской. А до конца дня 14 ноября на этих же улицах нельзя будет парковать машины. Запретят парковку с 18.00 6 ноября до 22.00 7 ноября на участках улиц Красноармейской, Вилоновской, Молодогвардейской.
Кроме того, автобусы № 24, № 34, № 80 и № 226 в связи с проведением Парада Памяти изменят схему движения. Изменения будут действовать 6 ноября с 14.00 до 20.00 и 7 ноября с 08.00 до 22.00.