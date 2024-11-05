В центре Самары ограничат движение 7 ноября из-за Парада Памяти

Перекрыты будут участки улиц Чапаевская, Красноармейской, Шостаковича, Вилоновской, Молодогвардейской. Кроме того, 6 ноября нельзя будет проехать по участку улицы Чапаевской между Красноармейской и Вилоновской, а также по участку улицы Шостаковича от Фрунзе до Чапаевской. А до конца дня 14 ноября на этих же улицах нельзя будет парковать машины. Запретят парковку с 18.00 6 ноября до 22.00 7 ноября на участках улиц Красноармейской, Вилоновской, Молодогвардейской.