Калининградцы создали обращение к губернатору на тему сохранения трамвайного маршрута № 4 на проспекте Победы

Калининградцы создали обращение к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных и заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. Его темой стала сохранение и спасение трамвайного маршрута № 4 в Калининграде. Сейчас на проспекте Победы, напомним, демонтируют трамвайные пути, готовятся к строительству элитного жилого дома. Этот вопрос обсуждался и в СМИ, и в кругах общественности, которая выступала против застройки и уничтожения лица исторического района Кенигсберга-Калининграда.
«Многократные, на протяжении лет, попытки донести необходимость развития и восстановления трамвайной инфраструктуры, маршрута № 4 до местных властей успеха не принесли: городская администрации Калининграда систематически игнорирует потребности граждан и мнение экспертов, в том числе в отношении развития трамвайного движения в городе», — говорится в сообщении.
Активисты «убедительно просят» остановить демонтаж трамвайных путей и отказаться от плана расширения за счет них проезжей части на проспекте Победы и оставить возможность для обустройства скоростных трамвайных путей в будущем. Также — сохранить разворотное кольцо трамвайного маршрута № 4 и отказаться от намерений по застройке его территории, продлить трамвайный маршрут № 3, который сейчас заканчивается у Центрального парка, до пересечения с улицей Радищева.
Еще одна просьба — разработать проект по восстановлению трамвайного движения на проспекте Победы, обеспечив этот участок современной инфраструктурой и подвижным составом для бесшумного и скоростного трамвая.
Елена Дятлова объясняла демонтаж трамвайных путей на проспекте Победы в Калининграде.
Ранее представители горадминистрации движение трамваев по проспекту Победы назвали заведомо убыточным.