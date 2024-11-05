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Калининградцы создали обращение к губернатору на тему сохранения трамвайного маршрута № 4 на проспекте Победы

Сейчас на проспекте уничтожают трамвайные пути и готовятся к строительству элитного дома.

Источник: Комсомольская правда

Калининградцы создали обращение к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных и заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину. Его темой стала сохранение и спасение трамвайного маршрута № 4 в Калининграде. Сейчас на проспекте Победы, напомним, демонтируют трамвайные пути, готовятся к строительству элитного жилого дома. Этот вопрос обсуждался и в СМИ, и в кругах общественности, которая выступала против застройки и уничтожения лица исторического района Кенигсберга-Калининграда.

«Многократные, на протяжении лет, попытки донести необходимость развития и восстановления трамвайной инфраструктуры, маршрута № 4 до местных властей успеха не принесли: городская администрации Калининграда систематически игнорирует потребности граждан и мнение экспертов, в том числе в отношении развития трамвайного движения в городе», — говорится в сообщении.

Активисты «убедительно просят» остановить демонтаж трамвайных путей и отказаться от плана расширения за счет них проезжей части на проспекте Победы и оставить возможность для обустройства скоростных трамвайных путей в будущем. Также — сохранить разворотное кольцо трамвайного маршрута № 4 и отказаться от намерений по застройке его территории, продлить трамвайный маршрут № 3, который сейчас заканчивается у Центрального парка, до пересечения с улицей Радищева.

Еще одна просьба — разработать проект по восстановлению трамвайного движения на проспекте Победы, обеспечив этот участок современной инфраструктурой и подвижным составом для бесшумного и скоростного трамвая.

Елена Дятлова объясняла демонтаж трамвайных путей на проспекте Победы в Калининграде.

Ранее представители горадминистрации движение трамваев по проспекту Победы назвали заведомо убыточным.