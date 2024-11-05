Калининградцы создали обращение к губернатору на тему сохранения трамвайного маршрута № 4 на проспекте Победы

Активисты «убедительно просят» остановить демонтаж трамвайных путей и отказаться от плана расширения за счет них проезжей части на проспекте Победы и оставить возможность для обустройства скоростных трамвайных путей в будущем. Также — сохранить разворотное кольцо трамвайного маршрута № 4 и отказаться от намерений по застройке его территории, продлить трамвайный маршрут № 3, который сейчас заканчивается у Центрального парка, до пересечения с улицей Радищева.