Сколько вернувшихся в Молдову мигрантов трудоустроены с начала года: официальные данные

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. С начала 2024 года при поддержке территориальных подразделений Национального агентства занятости в Молдове трудоустроено 14 016 человек, из них 6 087 безработных.
Из 14016 человек, размещенных на рынке труда, большинство, или 55,1%, — женщины (7226 человек). Трудоустроено 17% граждан в возрасте 55−63 лет (2366 человека), четыре иностранца и 140 возвратившихся в Молдову мигрантов.
Из 6087 безработных было трудоустроено 115 возвратившихся мигрантов, 3681 сельский житель, 1945 молодых людей в возрасте 16−35 лет.
Большинство людей нашли работу в промышленности (18,8%), строительстве (10,9%); оптовой и розничной торговле (10,8%) сельском хозяйстве (9,5%); государственном управлении и обороне (5,7%); образовании (4,1%); здравоохранении и социальной работе (3,8%).
На конец октября, по данным Нацагентства занятости, в Молдове было трудоустроено 1569 граждан Украины, в том числе 1046 женщин. Большинство из них нашли работу в Кишиневе (1201). За столице следуют Бельцы (92) и АТО Гагаузия (60).