Сколько вернувшихся в Молдову мигрантов трудоустроены с начала года: официальные данные

На конец октября, по данным Нацагентства занятости, в Молдове было трудоустроено 1569 граждан Украины, в том числе 1046 женщин. Большинство из них нашли работу в Кишиневе (1201). За столице следуют Бельцы (92) и АТО Гагаузия (60).