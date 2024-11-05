Волгоградцы опасаются вируса Коксаки, вызывающего сыпь и лихорадку

Как сообщает Роспотребнадзор, вирус Коксаки вызывает самые разнообразные симптомы, однако в половине случаев заболевание протекает бессимптомно. Обычно пациенты жалуются на лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту, неприятные ощущения в горле и животе. Заражение также проявляется характерными высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом и диареей. Кроме того, возможно развитие менингита.
Вирусы Коксаки В могут стать причиной болевого синдрома в животе или грудной клетке, спровоцировать сыпь или привести к поражению печени, сердца и поджелудочной железы. В группе риска находятся дети и подростки в возрасте до 15 лет.
На фоне сообщений о вспышке вируса Роспотребнадзор взял на контроль проведение утренних фильтров в школах и детских садах. У учащихся будут проверять температуру, наличие кашля и насморка.
Добавим, что вирус Коксаки также называют «турецким вирусом». В последние несколько недель среди отдыхающих на курортах этой страны было зафиксировано резкое увеличение случаев заражения.
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