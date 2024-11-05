В Ростовской области уничтожили 16 взрывоопасных предметов

16 взрывоопасных предметов уничтожили в Ростовской области пиротехники пиротехники МЧС России. Об этом рассказали в донском управлении экстренного ведомства.
— Опасные находки обнаружили в Неклиновском и Мясниковском районах. Среди боеприпасов были артиллерийские снаряды и минометные мины. Все уничтожили на специальном полигоне 30 октября, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Добавим, всего с начала 2024 года специалисты Донского спасцентра МЧС уничтожили более 1,7 тысячи взрывоопасных предметов.