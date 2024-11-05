Открыты торги на возведение моста через реку Витим в Иркутской области

Создание круглогодичной переправы позволит создать транспортную связь с сетью трасс Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Агентство также сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, что над созданием проекта работают уже три года. Возведение Мостового перехода станет одним из этапов по освоению залежей золота «Сухой Лог». Также работы включены в «Стратегию социально-экономического развития СФО» до 2035 года.