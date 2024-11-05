Открыты торги на возведение моста через реку Витим в Иркутской области

В Иркутской области на автодороге Таксимо-Бодайбо планируют возвести мост. Объект будет проходить через реку Витим в Бодайбинском районе. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на сайт госзакупок, сейчас идет прием заявок. Работы оценивают в 12,5 миллиарда рублей.
— По проекту, длина моста 414 метров, а ширина 13 метров, то есть две полосы для движения автомобилей. Мост должен обеспечить скорость движения 80 километров в час и будет построен до 20 сентября 2028 года, — пишет информационное агентство.
Создание круглогодичной переправы позволит создать транспортную связь с сетью трасс Бодайбинского и Мамско-Чуйского районов. Агентство также сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, что над созданием проекта работают уже три года. Возведение Мостового перехода станет одним из этапов по освоению залежей золота «Сухой Лог». Также работы включены в «Стратегию социально-экономического развития СФО» до 2035 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что медики Приангарья каждый год спасают жизни около пяти тысяч пациентов с инсультом. Специалисты приступают к лечению в первые четыре с половиной часа с момента кровоизлияния.