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Перекрытие дорог в Москве 5 ноября 2024

5 ноября 2024 года запланировано перекрытие дорог в городе Москве в связи с проведением ряда ремонтных работ, сообщает департамент транспорта столицы.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Дорожный знак "Въезд запрещен".
Источник: Shutterstock

Где ограничат движение во время ремонта дорог

В Москве 5 ноября 2024 года закрыт для проезда автомобилей участок дублера магистрали трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На дороге запланированы строительные работы. Кроме того, на нескольких участках шоссе перекроют одну или две полосы. Ограничения для водителей продлятся до 23 декабря 2024 года.

Схема ограничения движения на участках трассы Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе.
Источник: Департамент транспорта Москвы

5 ноября сохранится запрет на движение машин по одной полосе участка улицы Большая Якиманка. До 21 апреля 2027 года здесь проводятся строительные работы. Помимо ограничения проезда автомобилей, в районе работ запретили парковку. Дептранс Москвы призвал водителей обращать внимание на дорожные знаки.

Схема ограничения движения на улице Большая Якиманка.
Источник: Департамент транспорта Москвы

С 10:00 до 14:00 на участке Садовнической набережной в связи с проведением съемок кинофильма перекрывается для движения одна полоса. Но время ограничения движения составит не более 10 минут.

Схема ограничения движения на Садовнической набережной.
Источник: Департамент транспорта Москвы

Одну или две полосы дороги перекроют 5 ноября на участках 1-го Котляковского переулка. Ограничения продлятся до 30 апреля 2025 года.

Схема ограничения движения в 1-м Котляковском переулке.
Источник: Департамент транспорта Москвы

Из-за строительных работ с 5 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года закрывается для движения автомобилей одна полоса на участках улиц Маши Порываевой и Каланчëвской, а также Проектируемого проезда № 967.

Схема ограничения движения на пересечении улиц Маши Порываевой и Каланчевской.
Источник: Департамент транспорта Москвы

Объездные маршруты

Департамент транспорта Москвы рекомендовал водителям заранее продумывать объездные маршруты. Почти везде, где перекрывается движение, автомобилисты смогут проехать по остающимся свободными полосам.