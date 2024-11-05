Перекрытие дорог в Москве 5 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Москве 5 ноября 2024 года закрыт для проезда автомобилей участок дублера магистрали трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На дороге запланированы строительные работы. Кроме того, на нескольких участках шоссе перекроют одну или две полосы. Ограничения для водителей продлятся до 23 декабря 2024 года.
5 ноября сохранится запрет на движение машин по одной полосе участка улицы Большая Якиманка. До 21 апреля 2027 года здесь проводятся строительные работы. Помимо ограничения проезда автомобилей, в районе работ запретили парковку. Дептранс Москвы призвал водителей обращать внимание на дорожные знаки.
С 10:00 до 14:00 на участке Садовнической набережной в связи с проведением съемок кинофильма перекрывается для движения одна полоса. Но время ограничения движения составит не более 10 минут.
Одну или две полосы дороги перекроют 5 ноября на участках 1-го Котляковского переулка. Ограничения продлятся до 30 апреля 2025 года.
Из-за строительных работ с 5 ноября 2024 года по 30 марта 2025 года закрывается для движения автомобилей одна полоса на участках улиц Маши Порываевой и Каланчëвской, а также Проектируемого проезда № 967.
Объездные маршруты
Департамент транспорта Москвы рекомендовал водителям заранее продумывать объездные маршруты. Почти везде, где перекрывается движение, автомобилисты смогут проехать по остающимся свободными полосам.