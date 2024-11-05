Перекрытие дорог в Москве 5 ноября 2024

В Москве 5 ноября 2024 года закрыт для проезда автомобилей участок дублера магистрали трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. На дороге запланированы строительные работы. Кроме того, на нескольких участках шоссе перекроют одну или две полосы. Ограничения для водителей продлятся до 23 декабря 2024 года.