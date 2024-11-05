ГАИ напомнила белорусам о замене шин и полной подготовке авто к зиме

В ГАИ обращают внимание на то, что следует не только заменить летние шины за зимние, но также полностью подготовить машину к зимнему периоду. Так, необходимо проверить общее состояние системы отопления салона. Кроме того, в обязательном порядке нужно убедиться в исправности внешних осветительных приборов, отрегулировать их.