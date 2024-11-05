Трассу в Челябинской области заметает снегом

Непростые погодные условия, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться всю неделю.
По данным Челябинского ЦГМС, ночью и днем 6 ноября в Челябинской области будет идти сильный снег с порывами ветра до 15−20 метров в секунду. На дорогах региона ожидается сильный гололед, а местами не исключены снежные заносы.
Как отметили в Управлении Госавтоиснпекции ГУ МВД России по Челябинской области, метели и снегопады накроют Южный Урал вплоть до 12 ноября. В телеграм-канале ведомства также опубликовали видеозапись с участка трассы «Магнитогорск — Южноуральск», где также идут обильные осадки.
«Водителям, не сменившим летние шины на зимние, а также с малым опытом вождения, необходимо отказаться от поездок в ближайшие дни, до наступления более благоприятных условий», — прокомментировали в областной Госавтоинспекции.
Экипажи ДПС в настоящее время переведены на усиленный режим несения службы на дорогах региона.