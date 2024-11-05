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Главные новости 5 ноября 2024 года

Последние новости за сегодня — 5 ноября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 ноября 2024 года.

ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области

Маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район области перекрыли с помощью минного шлагбаума. Тем самым была восстановлена госграница в районе Нового Пути, сообщило Минобороны.

Вымогавшую деньги у участника СВО банду задержали на Камчатке

ФСБ
ФСБИсточник: РИА "Новости"

Четыре жителя Петропавловска-Камчатского требовали у проходившего реабилитацию после ранения бойца 2 млн рублей. Преступную группу задержали, сообщила пресс-служба ФСБ.

В КНДР предупредили о войне в случае нарушения паритета сил

Ким Ё Чжон
Ким Ё ЧжонИсточник: AP 2024

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон прокомментировала совместные воздушные учения Японии, Южной Кореи и США. По ее словам, нарушение паритета сил на Корейском полуострове означает войну.

Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах

Камала Харрис
Камала ХаррисИсточник: Reuters

Как отметила кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, текущие выборы могут войти в историю как голосование с самым минимальным отрывом. Она заявила, что будет иметь значение каждый голос.

Эксперты заявили об острой нехватке инженеров в России

В РФ не хватает около 600 тысяч инженерных кадров. Каждая пятая компания в стране ищет таких специалистов. Дефицит отмечается в практически всех инженерных специальностях.