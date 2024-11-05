Главные новости 5 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 5 ноября 2024 года.
ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области
Маршрут прорыва ВСУ в Глушковский район области перекрыли с помощью минного шлагбаума. Тем самым была восстановлена госграница в районе Нового Пути, сообщило Минобороны.
Вымогавшую деньги у участника СВО банду задержали на Камчатке
В КНДР предупредили о войне в случае нарушения паритета сил
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон прокомментировала совместные воздушные учения Японии, Южной Кореи и США. По ее словам, нарушение паритета сил на Корейском полуострове означает войну.
Харрис ожидает минимального отрыва в голосовании на выборах
Как отметила кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис, текущие выборы могут войти в историю как голосование с самым минимальным отрывом. Она заявила, что будет иметь значение каждый голос.
Эксперты заявили об острой нехватке инженеров в России
В РФ не хватает около 600 тысяч инженерных кадров. Каждая пятая компания в стране ищет таких специалистов. Дефицит отмечается в практически всех инженерных специальностях.