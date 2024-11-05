Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 5 ноября 2024

В Санкт-Петербурге 5 ноября 2024 года ограничат движение автомобилей в Московском районе. Так, по 16 ноября 2024 года закроют проезд по Черниговской улице в направлении от улицы Булавского к Ново-Рыбинской улице. До 12 ноября ограничено движение машин по Ново-Рыбинской улице в районе пересечения с Черниговской улицей.