Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 5 ноября 2024

Где ограничат движение во время ремонта дорог
В Санкт-Петербурге 5 ноября 2024 года ограничат движение автомобилей в Московском районе. Так, по 16 ноября 2024 года закроют проезд по Черниговской улице в направлении от улицы Булавского к Ново-Рыбинской улице. До 12 ноября ограничено движение машин по Ново-Рыбинской улице в районе пересечения с Черниговской улицей.
Из-за монтажа временных ограждений ограничат движение по Витебскому проспекту от Заставской улицы до Воздухоплавательной улицы, по Воздухоплавательной улице — от Витебского проспекта до улицы Емельянова. Ограничения продлятся по 30 января 2025 года.
С 5 ноября закроют автомобильное движение и по Парковой улице в районе Витебского проспекта. Проехать по этому участку водители смогут только после 30 января 2025 года.
ГАТИ информирует о сохранении ограничений на движение машин по улице Ленсовета, на которой перекроют полосу на участке от Авиационной улицы до улицы Фрунзе. Проехать здесь можно будет после 8 ноября.
Объездные маршруты
Объехать перекрытые участки Черниговской улицы можно по Рыбинской улице, набережной Обводного канала, Заозерной улице, Московскому и Лиговскому проспектам, улицам Ново-Рыбинской и Киевской. Вместо проезда по закрытым участкам Витебского проспекта ГАТИ советует водителям следовать по Заставской улице, Люботинскому проспекту, улице Кондратенко, Витебскому проспекту и Воздухоплавательной улице.