Глава Смоленщины нарушил закон и принял подарок от предпринимателя

— Меры к возврату подарка должностным лицом не были приняты, уведомления об изложенном в уполномоченные органы не направлены. В этом случае в соответствии с требованиями закона выборное должностное лицо подлежит удалению в отставку, — рассказывают в пресс-службе ведомства.