Глава Смоленщины нарушил закон и принял подарок от предпринимателя

Полномочия главы Смоленского муниципального образования досрочно прекратили в Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Правоохранители выяснили, что мужчина принял подарок от местного предпринимателя, тем самым нарушил ограничения и запреты, которые устанавливает антикоррупционное законодательство.
— Меры к возврату подарка должностным лицом не были приняты, уведомления об изложенном в уполномоченные органы не направлены. В этом случае в соответствии с требованиями закона выборное должностное лицо подлежит удалению в отставку, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Прокуратура обратилась в Думу, где депутаты приняли решение отправить главу администрации в отставку. Суд признал это законным и обоснованным, решение уже вступило в силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе пламя охватило сельскую администрацию.