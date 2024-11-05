Таллахасси
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Смоленщины нарушил закон и принял подарок от предпринимателя

За это мужчину сняли с должности.

Источник: Комсомольская правда

Полномочия главы Смоленского муниципального образования досрочно прекратили в Приангарье. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Правоохранители выяснили, что мужчина принял подарок от местного предпринимателя, тем самым нарушил ограничения и запреты, которые устанавливает антикоррупционное законодательство.

— Меры к возврату подарка должностным лицом не были приняты, уведомления об изложенном в уполномоченные органы не направлены. В этом случае в соответствии с требованиями закона выборное должностное лицо подлежит удалению в отставку, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Прокуратура обратилась в Думу, где депутаты приняли решение отправить главу администрации в отставку. Суд признал это законным и обоснованным, решение уже вступило в силу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе пламя охватило сельскую администрацию.