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В реке Малая Черепаха зафиксировали сброс загрязненной воды

Ростовская область, 5 ноября 2024. DON24.RU. В реке Малая Черепаха зафиксировали сброс загрязненной воды. Об этом в своем телеграм-канале написала глава Таганрога Светлана Камбулова.

Источник: Don24.ru

После того как в СМИ появилась публикация о загрязнении реки стоками мутно-белого окраса, на место выехали специалисты МУП «Управление “Водоканал”, МКУ “Благоустройство”, городского отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов.

«Было установлено, что загрязнение реки не является следствием утечек и аварийных ситуаций на сетях канализации. Также по результатам обследования балки Малая Черепаха в районе пер. Шефского установлено, что этот несанкционированный сброс был небольшого объема и имел так называемый залповый характер».

написала Светлана Камбулова

Предположительно, был сброс хозяйственно-бытовых стоков, он мог осуществляться с территории частного домовладения. Отмечается, что специалисты проведут повторное обследование с детальным осмотром люков на предмет несанкционированных врезок и отбором проб.

Ранее сообщали, что в Ростове план по расчистке реки Темерник выполнили более чем наполовину.

экология