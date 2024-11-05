В реке Малая Черепаха зафиксировали сброс загрязненной воды

«Было установлено, что загрязнение реки не является следствием утечек и аварийных ситуаций на сетях канализации. Также по результатам обследования балки Малая Черепаха в районе пер. Шефского установлено, что этот несанкционированный сброс был небольшого объема и имел так называемый залповый характер».