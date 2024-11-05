В реке Малая Черепаха зафиксировали сброс загрязненной воды

После того как в СМИ появилась публикация о загрязнении реки стоками мутно-белого окраса, на место выехали специалисты МУП «Управление “Водоканал”, МКУ “Благоустройство”, городского отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов.
«Было установлено, что загрязнение реки не является следствием утечек и аварийных ситуаций на сетях канализации. Также по результатам обследования балки Малая Черепаха в районе пер. Шефского установлено, что этот несанкционированный сброс был небольшого объема и имел так называемый залповый характер».
Предположительно, был сброс хозяйственно-бытовых стоков, он мог осуществляться с территории частного домовладения. Отмечается, что специалисты проведут повторное обследование с детальным осмотром люков на предмет несанкционированных врезок и отбором проб.
Ранее сообщали, что в Ростове план по расчистке реки Темерник выполнили более чем наполовину.