В Ташкенте начнётся массовая установка зарядных станций для электромобилей рядом с многоквартирными домами

Эти станции будут иметь максимальную мощность до 22 кВт. В этом году планируется ввести более 1,6 тысячи станций, а в будущем году — 3,2 тысячи. Новые станции позволят владельцам электромобилей заряжать транспортные средства недалеко от дома, что значительно повысит удобство использования экологичного транспорта в столице.
Это предусмотрено новым постановлением, утверждённым правительством страны.
Почему это важно?
Растущая популярность электромобилей требует развития инфраструктуры, ведь от неё зависит удобство и доступность экологичного транспорта для всех граждан. Отсутствие зарядных станций по месту жительства часто затрудняет повседневное использование электромобиля, делая водителей зависимыми от нескольких зарядных точек в городе, что ограничивает их в передвижении.
Новая инициатива по установке станций возле многоэтажек делает Ташкент более современным и удобным для жизни городом, снижая уровень загрязнения воздуха, ведь электромобили — один из самых экологически чистых видов транспорта. К тому же наличие зарядок рядом с домом стимулирует больше людей выбирать электромобили, зная, что они могут легко зарядить транспортное средство поблизости.
Кроме того, с 1 февраля 2025 года государство внедряет новую норму: не менее 5% парковочных мест в новых проектах инфраструктуры — государственных учреждениях, гостиницах, бизнес-центрах, торговых точках и даже вдоль международных и государственных автодорог — должны быть оборудованы зарядными станциями. Это значит, что жители смогут рассчитывать на наличие зарядных станций не только у дома, но и на стоянках общественных объектов.
Эти проекты предполагают привлечение частного бизнеса для установки и обслуживания зарядных станций. Это не только ускорит процесс развертывания инфраструктуры, но и повысит её доступность и качество. Частные компании смогут адаптировать предложения под нужды клиентов, например, добавляя различные тарифные планы и бонусные программы для постоянных пользователей.