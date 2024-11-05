В Ташкенте начнётся массовая установка зарядных станций для электромобилей рядом с многоквартирными домами

Кроме того, с 1 февраля 2025 года государство внедряет новую норму: не менее 5% парковочных мест в новых проектах инфраструктуры — государственных учреждениях, гостиницах, бизнес-центрах, торговых точках и даже вдоль международных и государственных автодорог — должны быть оборудованы зарядными станциями. Это значит, что жители смогут рассчитывать на наличие зарядных станций не только у дома, но и на стоянках общественных объектов.