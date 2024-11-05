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В Пермском крае выросли 50-сантиметровые сугробы

Самый высокий уровень снежного покрова зафиксирован в заповеднике «Басеги».

Сейчас в Таллахасси: +23° 4 м/с 78% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Пермские метеорологи поделились последствиями обильных снегопадов в Пермском крае. Высота снежного покрова в заповеднике «Басеги» достигла 50 сантиметров. Об этом сообщают ученые ГИС-центра ПГНИУ.

«В заповеднике высота снежного покрова достигла примерно 50 см, причем до 1 ноября снега здесь также практически не было», — пишут синоптики.

В Губахе высота снежного покрова на метеостанции достигла 39 сантиметров. В Чердыни около 30 сантиметров, в Березниках — 31 сантиметр, в Бисере — 23 сантиметра. На остальной территории региона не больше 15 сантиметров.

Ранее «Комсомолка» писала, что на этой неделе, с 4 по 8 ноября, в Пермском крае температура воздуха опустится до −17 градусов. Четверг, 7 ноября, станет самым морозным днем недели.