В Пермском крае выросли 50-сантиметровые сугробы

Пермские метеорологи поделились последствиями обильных снегопадов в Пермском крае. Высота снежного покрова в заповеднике «Басеги» достигла 50 сантиметров. Об этом сообщают ученые ГИС-центра ПГНИУ.
«В заповеднике высота снежного покрова достигла примерно 50 см, причем до 1 ноября снега здесь также практически не было», — пишут синоптики.
В Губахе высота снежного покрова на метеостанции достигла 39 сантиметров. В Чердыни около 30 сантиметров, в Березниках — 31 сантиметр, в Бисере — 23 сантиметра. На остальной территории региона не больше 15 сантиметров.
Ранее «Комсомолка» писала, что на этой неделе, с 4 по 8 ноября, в Пермском крае температура воздуха опустится до −17 градусов. Четверг, 7 ноября, станет самым морозным днем недели.