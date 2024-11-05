Тигриная пара из Хабаровского края обрела новый дом

Самец и самка амурского тигра, отловленные в Хабаровском крае и признанные неспособными к жизни в дикой природе, улетели в Москву. Из столицы самец поехал в Воронежский зоопарк, а самка — в Ижевский. Оба животных станут участниками программы сохранения амурского тигра в неволе. Рассказываем историю животных и их синхронного переезда, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Центра «Амурский тигр».
Отлов тигров произвели сотрудники Управления охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края и КГБУ «Служба по охране объектов животного мира и ООПТ Хабаровского края». Перевозку животных из Хабаровска в Москву на безвозмездной основе осуществила авиакомпания «Аэрофлот».
Молодую самку отловили более года назад — 18 февраля 2023 года. Если говорить точнее, то половину всей работы за инспекторов сделала сама тигрица. На пасеке в Нанайском районе она залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Оказавшись в западне, хищница начала нервничать, разломала будки, но так и не освободилась. Специалистам оставалось только обездвижить, осмотреть и доставить ее в центр реабилитации.
— Тигр — крупное хищное животное, представляющим потенциальную угрозу человеку. Отсутствие страха перед человеком делает ее потенциально опасной, так как в случае выпуска в дикую природу встречи с человеком неизбежны. К сожалению, данная тигрица не готова к самостоятельной и бесконфликтной жизни в дикой природе, поэтому специалисты обратились в Росприроднадзор с запросом подобрать хищнице новый дом в условиях неволи. По решению Росприроднадзора хищница продолжит свою жизнь в Ижевском зоопарке, — рассказывает генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Вторая особь — самец в возрасте 3−4 лет — привлек к себе внимание, когда подбирал собак на окраинах населенных пунктах Лермонтовка и Пушкино Бикинского района. Также этого зверя видели в Добролюбово, Кедрово и Лончаково. Его отловили 18 декабря 2023 года.
После отлова животное также доставили в центр реабилитации «Утес». Он не был истощен, напротив, его вес — более 200 кг. Из травм только небольшой порез на передней левой лапе. Охотничье поведение самец демонстрировал отменное, но, когда речь заходила о реакции на человека, все было не так хорошо. Присутствия человека тигр не боялся, во всех случаях при приближении к вольеру людей проявлял агрессию.
Как и в случае с самкой, из-за особенностей поведения самец остается в неволе. Росприроднадзор рекомендовал передать его в Воронежский зоопарк.
Центр «Амурский тигр» обратился к авиакомпании «Аэрофлот» с просьбой о помощи в транспортировке двух тигров. Рассматривались два варианта: перевезти тигров последовательно или одновременно. После обсуждения и при содействии специалистов по логистике Московского зоопарка, привлеченных за счет финансовой поддержки Центра «Амурский тигр», было принято решение перевезти тигров одним самолетом. Авиакомпания оказала эту услугу безвозмездно.
По прилету в столицу животные «пересели» на специальные автомобили и направились в Воронеж и Ижевск, соответственно. Сейчас они уже осваиваются в своих новых вольерах и будут представлены публике после прохождения карантина.