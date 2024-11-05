Тигриная пара из Хабаровского края обрела новый дом

Молодую самку отловили более года назад — 18 февраля 2023 года. Если говорить точнее, то половину всей работы за инспекторов сделала сама тигрица. На пасеке в Нанайском районе она залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Оказавшись в западне, хищница начала нервничать, разломала будки, но так и не освободилась. Специалистам оставалось только обездвижить, осмотреть и доставить ее в центр реабилитации.