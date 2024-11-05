Дворец пионеров начали сносить в Евпатории

В Евпатории приступили к сносу недостроенного здания Дворца пионеров. На этом месте планируют реализовать современный проект, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети главы города Александра Юрьева.
В ближайшее время здесь расположится мойка колёс, которая будет работать в будние дни с 9.00 до 18.00. На выходных и в праздники строительные работы не будут проводиться. Снос планируется завершить за 3 месяца. По предварительным подсчётам, специалисты вывезут около 38 тысяч кубометров мусора.
«Напомню, по проекту на месте Дворца пионеров появятся жилые дома. Застройщик также возведёт центр развития для детей и предоставит городу 10% от всей жилой площади. Эти квартиры получат те, кому жильё положено по закону. Всем известно, что очередь из льготников у нас хоть и сокращается, но по-прежнему в ней состоит большое количество евпаторийцев», — прокомментировал Александр Юрьев.