Дворец пионеров начали сносить в Евпатории

«Напомню, по проекту на месте Дворца пионеров появятся жилые дома. Застройщик также возведёт центр развития для детей и предоставит городу 10% от всей жилой площади. Эти квартиры получат те, кому жильё положено по закону. Всем известно, что очередь из льготников у нас хоть и сокращается, но по-прежнему в ней состоит большое количество евпаторийцев», — прокомментировал Александр Юрьев.