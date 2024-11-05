Минтруда рассказало, кому не придется отрабатывать за 8 ноября

Еще один важный нюанс: если человек был принят на работу в период с 11 по 15 ноября, 16 ноября у него будет выходной. При этом, если 8 ноября сотрудник находился в командировке или на курсах повышения квалификации, профподготовки и переподготовки, то 16 ноября у него — рабочий.