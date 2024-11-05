Минтруда рассказало, кому не придется отрабатывать за 8 ноября

МИНСК, 5 ноя — Sputnik. В министерстве труда и социальной защиты Беларуси пояснили, кому не придется отрабатывать выходной день 8 ноября.
Во второй половине текущей недели белорусов ждут четыре выходных подряд.
В четверг, 7 ноября, отмечается День Октябрьской революции, который в Беларуси является официально нерабочим днем. Приятный бонус — рабочая пятница 8 ноября переносится на субботу 16 ноября.
Минтруда обращает внимание: если 8 и 16 ноября у работника приходится на период трудового или социального отпуска, 16 ноября ему отрабатывать не нужно.
Также не придется работать в субботу, если 8-го и 16-го числа сотрудник был на больничном.
Еще один важный нюанс: если человек был принят на работу в период с 11 по 15 ноября, 16 ноября у него будет выходной. При этом, если 8 ноября сотрудник находился в командировке или на курсах повышения квалификации, профподготовки и переподготовки, то 16 ноября у него — рабочий.
Напомним, что из-за длинных выходных общественный транспорт в белорусской столице будет курсировать по измененному графику.
Кроме того, Белорусская железная дорога назначила 90 дополнительных поездов на время ноябрьских праздников.