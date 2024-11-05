Дождь, снег и до +8 градусов будет в Беларуси во вторник 5 ноября

В Минске будет облачно с прояснениями. Синоптики не исключают небольшой дождь. Вероятность осадков оценивается в 30−40%. Ветер окажется западным умеренным. Утром ожидается от +1 до +3 градусов. В дневные части будет от +4 до +6 градусов. В вечернее время температура составит от +4 до +6 градусов.