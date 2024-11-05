Чем прекрасен Ставропольский край

Лечебные локации в Ессентуках.
Город Ессентуки известен на всю страну благодаря одноименной минеральной воде. Источниками тут, к слову, никого не удивишь — здесь их более 20. Также город богат на архитектурные шедевры и другие интересные достопримечательности. Например, в Ессентуках есть грязелечебница в античном стиле — она занимает целый квартал. Каждый день в ней проводят свыше 2 тысяч процедур. К слову, для них используется сульфидная иловая грязь озера Тамбукан. Она оказывает противовоспалительный и тонизирующий эффект, отбеливает и подтягивает кожу.
Еще одна необычная локация — институт механотерапии им. Цандера, основанный в 1875 году. В нем собраны уникальные аппараты, которые лечат движением. Они оказывают вибрационное воздействие на мышцы, укрепляя и восстанавливая опорно-двигательный аппарат. Такая методика доказала свою эффективность в медицине и применяется уже более ста лет. В России до революции было всего два таких учреждения. От института в Санкт-Петербурге остался только музей, а в Ессентуках действие этих уникальных аппаратов все еще можно проверить на себе.
Мы рассказали далеко не обо всех турмаршрутах края. Вас ждут старые, исхоженные тропы, и новые, только-только набирающие популярность. Каждый год регион удивляет туристов чем-то необычным и запоминающимся. Поэтому, если вы все еще в раздумьях, стоит ли отправиться на Ставрополье, не сомневайтесь, езжайте. Климат, природа, горы и вода здесь творят чудеса.
Главное, здесь всегда и всем рады.
Спецпроект подготовлен в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».
Мерзлота в Железноводске.
Удивительно, но на юге Ставрополья есть место, где круглый год царит прохлада. Гора Развалка, также известная как Спящий лев, расположена неподалеку от Железноводска и знаменита своей пещерой вечной мерзлоты. Температура внутри пещеры всегда колеблется от +8 до +12 °C, сохраняя прохладу в жару и тепло в морозы. Это природное явление до сих пор остается загадкой для ученых. Это место обнаружили еще в 1901 году, и с тех пор температура в пещере остается практически неизменной.
Но это не единственное необычное явление в этих краях. На склоне Развалки среди типичной южной природы можно встретить северные растения. Летом в почве иногда появляются мелкие ледяные кристаллы, а зимой — проталины с зеленой травой и даже подснежниками. В 1960-х годах ученые исследовали эту местность и пробили три штольни, самой длинной из которых туристы пользуются до сих пор. А на северном склоне горы течет самый холодный на Кавказских Водах минеральный источник — его температура никогда не превышает +5 °C, что удивительно, ведь из местных источников самые горячие в основном — именно железноводские.
Кольцо-гора в Кисловодске.
Рядом с Кисловодском есть Кольцо-гора, которая напоминает круглое окно в небо. Она формировалась миллионы лет, попутно создавая причудливый рельеф. Особое впечатление производит скала с 8-метровым проемом, к которой можно подойти только с одной стороны — с трех других она переходит в обрывы. Эта скала всегда привлекала туристов своей загадочностью. Михаил Лермонтов в «Герое нашего времени» писал, что заходящее солнце бросает через эти «ворота» свой последний взгляд на мир.
Провал в Пятигорске.
Одна из самых известных достопримечательностей города — так называемый Провал. Это образовавшаяся естественным образом конусообразная пустота высотой 41 метр, на дне которой находится карстовое озеро с голубой водой — этот цвет она получила благодаря сероводороду и особым бактериям. Глубина озера составляет 11 метров, а температура его воды варьируется от 26° до 42 . Зимой над озером поднимается пар, а летом оно покрывается пузырьками.
Прогулка по туннелю к озеру — настоящее приключение. После нескольких минут в темноте, небо, открывающееся через воронку свода, вызывает настоящий восторг. Нет ничего удивительного в том, что здешняя таинственная атмосфера породила множество легенд. Одна из них гласит, что здесь жил огненный змей, которому приносили в жертву живых людей.
Сегодня Провал каждый может посетить абсолютно бесплатно. У входа в туннель также стоит бронзовая скульптура Остапа Бендера, напоминающая о легендарном герое. Считается, что, потерев ему нос, можно привлечь удачу в финансовых делах.
Минеральные источники.
Пятигорье — важная часть Ставропольского края. Здесь сосредоточены курорты Кавказских Минеральных Вод. Некоторым из них уже исполнилось более 220 лет, в то время как возраст самих гор насчитывают миллионы лет. Величественные лакколиты, не успевшие стать вулканами, остывают до сих пор. Так, скрытые вулканические процессы уже на протяжении тысячелетий формируют богатые запасы минеральных вод в регионе. Сегодня здесь более ста источников 13 уникальных типов, что делает Кавказские Минеральные Воды крупнейшим всесезонным бальнеологическим курортом России.
Лечебные воды, чистый воздух и мягкий климат принесли Ставрополью широкую известность. Сюда можно приезжать вне зависимости от времени года — отдых здесь по-своему хорош в любой сезон. Летом горы обеспечивают прохладу, а зимой защищают от сильных ветров. Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки никого не оставят равнодушным благодаря своей природной красоте, культуре и неповторимой атмосфере, оставляющей незабываемые впечатления в любое время года.
Ставропольские шелка.
Великий Шелковый путь, проходивший через эти края, не только открыл доступ к восточным шелкам, но и вдохновил местных предпринимателей на создание собственной шелковой отрасли. Одним из первых этим делом стал заниматься помещик Алексей Ребров из села Владимировка. Его успех был так велик, что в 1851 году Ставропольская губерния представила на Всемирной выставке в Лондоне шелк, удостоенный Большой золотой медали. Этот шелк признали равным по качеству итальянскому и французскому, и даже превосходящим китайский и индийский.
Сегодня в Ставрополье продолжает работать научно-исследовательская станция шелководства — это единственное в России учреждение, занимающееся сохранением генофонда тутового шелкопряда. Специалисты станции тщательно следят за рационом гусениц и кормят их только свежими листьями, чтобы обеспечить высокое качество нитей.
За двое суток одна гусеница может сплести нить длиной свыше тысячи километров, а для одного платка требуется более ста коконов. Послушать об этом подробнее и посетить станцию может любой желающий. Она находится в поселке Иноземцево рядом с Железноводском. Здесь туристы могут увидеть процесс создания шелка и даже принять участие в этом увлекательном занятии.
Каменный «зоопарк».
В Ставрополье можно найти уникальные природные чудеса, которые были свидетелями того, как прокладывался Шелковый путь, и, возможно, даже застали южных слонов. В окрестностях села Александровского Сарматское море и ветры создали живописные каменные останцы, о которых сегодня ходят легенды. Самые известные камни — «Столбы» или «Слоны». Их высота достигает 5 метров, а диаметр у основания — 12 метров. Издалека они напоминают колонны древней триумфальной арки, а один из столбов похож на большого слона. Согласно легенде, эти «ворота» были отмечены на карте Клавдия Птолемея как самая северная точка, до которой дошел Александр Македонский.
Каменный «зоопарк» дополняют останцы, напоминающие драконов, лягушку и трехметровую ящерицу. Каждый из них окружен мифами и историями, которые местные жители охотно рассказывают туристам. Путешественники часто приезжают сюда, стремясь взглянуть на знаменитые столбы, поразглядывать в них силуэты животных и прикоснуться к загадкам древних легенд, связанных, по преданиям, с Александром Македонским.
Ипатовская принцесса.
В Ставрополье пересекались маршруты, ведущие в Среднюю Азию, Китай, в Закавказье и к Черному морю. От Маджар дорога шла к Пятигорску и далее к Кисловодску и Рим-горе. На Константиновском плато, рядом с горой Машук, расположены курганы «шелковой» эпохи, где неоднократно находили артефакты, а также захоронения торговцев и путников. С Маджарами связано множество легенд. Так, говорят, что в 1380 году Мамай отправился отсюда в поход на Русь, а в XIV веке в озере Буйвола якобы утонула повозка, перевозившая золото.
Через район современных Минеральных Вод проходило второе ответвление Великого Шелкового пути. Оно огибало горы Змейка и Развалка, уходя к Ессентукам и Кисловодску. На этом маршруте проходили раскопки Большого Ипатовского кургана, высота которого доходила до 7 метров, а диаметр составлял 100−120 метров. В 1998 году археологи нашли в этих краях женское захоронение III века до н. э. Ему дали название «Ипатовская принцесса».
В этом месте нашли многочисленные золотые украшения, амулеты, утварь и оружие. Это говорит о высоком социальном статусе погребенной и развитых торговых связях с античным миром. Среди примечательных находок — перстень с профилем Александра Македонского, монеты, чернолаковый кувшинчик и другие артефакты. Все эти уникальные предметы можно увидеть в «золотой комнате» Ставропольского музея-заповедника.
Достопримечательности с историей.
Одна из главных локаций Ставрополя — это Крепостная гора, где находятся сразу несколько достопримечательностей, такие как каменный крест, ключ от города, светомузыкальный фонтан и другие. Ставропольский государственный музей-заповедник имени Г. М. Прозрителева и Г. К. Праве — второе по значимости туристическое место. Музей хранит более 330 тысяч экспонатов, включая уникальные археологические находки, палеонтологические экспозиции и этнографические коллекции. Среди сокровищ музея — скелет носорога-эласмотерия, которому около 700 тысяч лет, останки сарматского кита, жившего 19 миллионов лет назад, а также два скелета южного слона, одного из древнейших обитателей этих мест.
Также внимание туристов заслуживает «Татарское городище» — это крупнейший археологический комплекс в регионе, где когда-то находились поселения четырех цивилизаций: кобанской, скифской, сарматской и хазарской. Уникальность комплекса заключается в том, что на его территории, через которую проходила одна из северных трасс Великого Шелкового пути, сохранились древние сооружения, могильники и дороги, благодаря которым можно получить представление о жизни людей с VIII века до н.э. по X век н. э. Посетители могут выбрать одну из нескольких экскурсионных троп по своему желанию.
Город-крест.
Ставрополь расположен на 45-й параллели, равноудаленно от экватора и Северного полюса. В честь этого факта в городе назвали одну из главных улиц. Согласно местной легенде, все желания, загаданные на перекрестке улиц 45 Параллели и Пирогова в лунную ночь, сбываются.
Город был основан в 1777 году как крепость Азово-Моздокской линии. Он получил свое имя от греческих слов «город» и «крест». Существует предание, что создание города благословил известный российский полководец Александр Суворов. Он бывал здесь, и даже встречал 1779 год в Ставропольской крепости.
Территория Ставрополья по размеру сопоставима с Ирландией, она граничит с множеством регионов России. Край славится богатым природным и историческим наследием. Через его территории также проходили два ответвления Великого Шелкового пути. Один из них проходил через Маджары — ныне Буденновск. Во времена Золотой Орды этот город был важной торговой точкой с собственными монетами и водопроводом. Маджары могли сравниться по красоте с Бухарой и Самаркандом.