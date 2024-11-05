Чем прекрасен Ставропольский край

Лечебные локации в Ессентуках.

Город Ессентуки известен на всю страну благодаря одноименной минеральной воде. Источниками тут, к слову, никого не удивишь — здесь их более 20. Также город богат на архитектурные шедевры и другие интересные достопримечательности. Например, в Ессентуках есть грязелечебница в античном стиле — она занимает целый квартал. Каждый день в ней проводят свыше 2 тысяч процедур. К слову, для них используется сульфидная иловая грязь озера Тамбукан. Она оказывает противовоспалительный и тонизирующий эффект, отбеливает и подтягивает кожу.

Еще одна необычная локация — институт механотерапии им. Цандера, основанный в 1875 году. В нем собраны уникальные аппараты, которые лечат движением. Они оказывают вибрационное воздействие на мышцы, укрепляя и восстанавливая опорно-двигательный аппарат. Такая методика доказала свою эффективность в медицине и применяется уже более ста лет. В России до революции было всего два таких учреждения. От института в Санкт-Петербурге остался только музей, а в Ессентуках действие этих уникальных аппаратов все еще можно проверить на себе.

Мы рассказали далеко не обо всех турмаршрутах края. Вас ждут старые, исхоженные тропы, и новые, только-только набирающие популярность. Каждый год регион удивляет туристов чем-то необычным и запоминающимся. Поэтому, если вы все еще в раздумьях, стоит ли отправиться на Ставрополье, не сомневайтесь, езжайте. Климат, природа, горы и вода здесь творят чудеса.

Главное, здесь всегда и всем рады.

Спецпроект подготовлен в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Туристско-рекреационный комплекс».

Мерзлота в Железноводске.

Удивительно, но на юге Ставрополья есть место, где круглый год царит прохлада. Гора Развалка, также известная как Спящий лев, расположена неподалеку от Железноводска и знаменита своей пещерой вечной мерзлоты. Температура внутри пещеры всегда колеблется от +8 до +12 °C, сохраняя прохладу в жару и тепло в морозы. Это природное явление до сих пор остается загадкой для ученых. Это место обнаружили еще в 1901 году, и с тех пор температура в пещере остается практически неизменной.

Но это не единственное необычное явление в этих краях. На склоне Развалки среди типичной южной природы можно встретить северные растения. Летом в почве иногда появляются мелкие ледяные кристаллы, а зимой — проталины с зеленой травой и даже подснежниками. В 1960-х годах ученые исследовали эту местность и пробили три штольни, самой длинной из которых туристы пользуются до сих пор. А на северном склоне горы течет самый холодный на Кавказских Водах минеральный источник — его температура никогда не превышает +5 °C, что удивительно, ведь из местных источников самые горячие в основном — именно железноводские.

