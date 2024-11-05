Днем 5 ноября в Ростове пошел первый снег

Днем 5 ноября в Ростове-на-Дону прошел первый снег. Он сыпал около 20 минут, а потом быстро растаял. Некоторые очевидцы успели запечатлеть природное явление на камеры своих гаджетов, а потом опубликовали фото и видео в социальных сетях.