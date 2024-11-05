Днем 5 ноября в Ростове пошел первый снег

Днем 5 ноября в Ростове-на-Дону прошел первый снег. Он сыпал около 20 минут, а потом быстро растаял. Некоторые очевидцы успели запечатлеть природное явление на камеры своих гаджетов, а потом опубликовали фото и видео в социальных сетях.
Напомним, ранее синоптики предупреждали о возможности осадков с мокрым снегом. Днем во вторник ожидается +1−3 градуса. Ветер должен быть западным и северо-западным 9−14 м/с, иногда порывы могут составлять 15−19 м/с.
Добавим, также сегодня интернет-пользователи сообщили о небольшом снегопаде в Таганроге. Кроме того белые хлопья утром видели жители Шолоховского, Миллеровского, Боковского и Тарасовского районов.
Больших сугробов в Ростове-на-Дону и по региону пока не ожидается, но сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют водителям заменить резину на зимнюю.