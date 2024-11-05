Doves выпустили сингл Renegade в поддержку грядущего шестого альбома

Гитарист группы Джез Уильямс заявил, что будущий студийник будет «мрачным альбомом», так как коллектив начал писать его после отмены тура The Universal Want. Тогда Doves отказались от выступлений, чтобы вокалист Джими Гудвин cмог сфокусироваться на своем психическом здоровье, пишет NME.