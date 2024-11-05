Под Минском пенсионерка умерла, подавившись икрой с творогом. Подробности случившегося озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В сообщении сказано, что трагический случай произошел в конце июля 2024 года в Минском районе. Так, на номер 103 поступила информация о том, что женщине 1940 года рождения стало в момент приема пищи стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшие на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть 84-летней женщины.
«Медицинским судебным экспертом установлено наличие в дыхательных путях погибшей пищевых масс, в состав которых входили красная икра и творог», — уточнили в ведомстве.
Из выводов судебного эксперта следует, что смерть пенсионерка наступила из-за механической асфиксии от закрытия дыхательных путей пищевыми массами.
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