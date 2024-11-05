Под Минском пенсионерка умерла, подавившись икрой с творогом

В сообщении сказано, что трагический случай произошел в конце июля 2024 года в Минском районе. Так, на номер 103 поступила информация о том, что женщине 1940 года рождения стало в момент приема пищи стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшие на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть 84-летней женщины.