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Под Минском пенсионерка умерла, подавившись икрой с творогом

В Минском районе 84-летняя женщина подавилась икрой с творогом и умерла.

Источник: Комсомольская правда

Под Минском пенсионерка умерла, подавившись икрой с творогом. Подробности случившегося озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что трагический случай произошел в конце июля 2024 года в Минском районе. Так, на номер 103 поступила информация о том, что женщине 1940 года рождения стало в момент приема пищи стало плохо и она потеряла сознание. Приехавшие на место врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть 84-летней женщины.

«Медицинским судебным экспертом установлено наличие в дыхательных путях погибшей пищевых масс, в состав которых входили красная икра и творог», — уточнили в ведомстве.

Из выводов судебного эксперта следует, что смерть пенсионерка наступила из-за механической асфиксии от закрытия дыхательных путей пищевыми массами.

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