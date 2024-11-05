В центре Казани ограничат продажу алкоголя в день матча «Рубина»

Решение касается торговых объектов по улицам Астрономической, Баумана, Кави Наджми, Кремлевской, Лево-Булачной и Право-Булачной, Московской, Джалиля, Профсоюзной, Пушкина, Тази Гиззата, Татарстан, Ташаяк, Университетской, Чернышевского и в границах следующей территории: по проспекту Амирхана от улицы Сибгата Хакима до Чистопольской, по улице Чистопольской до Адоратского, от улицы Адоратского до Лаврентьева, по улице Лаврентьева вдоль дворовых территорий до улицы Гаврилова, 10, по границе обводного моста Третьей транспортной дамбы до улицы Троицкий Лес, далее, вдоль края акватории Казанки до проспекта Амирхана.