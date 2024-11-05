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Зону платной парковки в Петербурге готовят к зиме. Уже известно, где будут сугробы

Зоне платной парковки в центре Петербурга зимой уделяют особое внимание: помимо уборки, там хранят снег. СПб ГКУ Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга уже провело встречи с организациями, убирающими город, и сформировало список участков в зоне парковки, где разрешат складировать снег для вывоза в снегоприемные пункты. Об этом учреждение сообщает 5 ноября в своем телеграм-канале.

Как только на улицах появится снежный покров, Центр управления парковками будет информировать автомобилистов об адресах уборки и сброса наледи с крыш. Эти данные по мере поступления из комблага будут размещаться на сайтах gcup.spb.ru, parking.spb.ru и в приложении «Парковки Санкт-Петербурга».

Сам Центр управления парковками, напомним, не наделен полномочиями по уборке и содержанию проезжей части, этим занимается комитет по благоустройству. Однако учреждение уже наладило рабочее взаимодействие с районными администрациями, отработана схема передачи информации об участках, требующих уборки.