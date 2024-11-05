Зону платной парковки в Петербурге готовят к зиме. Уже известно, где будут сугробы

Как только на улицах появится снежный покров, Центр управления парковками будет информировать автомобилистов об адресах уборки и сброса наледи с крыш. Эти данные по мере поступления из комблага будут размещаться на сайтах gcup.spb.ru, parking.spb.ru и в приложении «Парковки Санкт-Петербурга».
Сам Центр управления парковками, напомним, не наделен полномочиями по уборке и содержанию проезжей части, этим занимается комитет по благоустройству. Однако учреждение уже наладило рабочее взаимодействие с районными администрациями, отработана схема передачи информации об участках, требующих уборки.