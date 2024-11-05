Сочи засыпало огромным слоем снега — фото/видео

В Сочи в ночь на 5 ноября прошел мощный снегопад. Белым покрывалом засыпало дома и улицы курорта, а также Красной Поляны и Эсто-Садка. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.