Таллахасси
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочи засыпало огромным слоем снега — фото/видео

Дороги всю ночь расчищала спецтехника.

Сейчас в Таллахасси: +21° 2 м/с 94% 761 мм рт. ст. +22°
Источник: Сочи Официальный — Telegram

В Сочи в ночь на 5 ноября прошел мощный снегопад. Белым покрывалом засыпало дома и улицы курорта, а также Красной Поляны и Эсто-Садка. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

На протяжении ночи дорожное полотно обрабатывали противогололедным материалом. Специалисты задействовали 12 тонн средства на эти цели. В горном кластере синоптики зафиксировали 20,6 мм осадков.

На территории Лазаревского района выпало 45 мм осадков, в Центральном и Адлерском районах 44 и 43 мм. До конца суток на курорте действует штормовое предупреждение.