Сочи засыпало огромным слоем снега — фото/видео

В Сочи в ночь на 5 ноября прошел мощный снегопад. Белым покрывалом засыпало дома и улицы курорта, а также Красной Поляны и Эсто-Садка. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.
На протяжении ночи дорожное полотно обрабатывали противогололедным материалом. Специалисты задействовали 12 тонн средства на эти цели. В горном кластере синоптики зафиксировали 20,6 мм осадков.
На территории Лазаревского района выпало 45 мм осадков, в Центральном и Адлерском районах 44 и 43 мм. До конца суток на курорте действует штормовое предупреждение.