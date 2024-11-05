Новый циклон не за горами: грядущая неделя еще порадует теплом жителей Хабаровского края

Сбылись прогнозы: на прошедших выходных в Хабаровске прошел первый снег. И до сих пор не закончился — 5 ноября город продолжает заметать. В связи с этим у горожан два вопроса: когда закончатся осадки и растает ли этот снег? «КП» — Хабаровск" постарается на них ответить.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Обрушившийся на регион циклон принес осадки и небольшое похолодание. Синоптики считают, что непогода к вечеру 5 ноября должна покинуть край, соответственно, прекратится и снег. Всю оставшуюся неделю существенных осадков не ожидается, хоть и будут пасмурные дни.
Ветер западный 7−12 метров в секунду, в отдельные дни возможно усиление до 9−14 метров в секунду. Ночью −6−11 градусов, местами −13−186 в горах на севере — около −23 градусов.
Дневные температуры воздуха будут колебаться. Предстоящие два дня столбики термометров покажут 0−7 градусов. Ближе к концу недели потеплеет до +2−3 градусов.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Неделя в Хабаровске пройдет без существенных осадков. Ветер 5−10 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут −7−9 градусов. Днем горожан ожидают «температурные качели». В первой половине недели будет не теплее −1−3 градусов, 8 ноября — около 0, на выходных — в районе +3+4 градусов.
«За 4 ноября снежный покров достиг достаточно высоких девяти сантиметров. Но из-за дальнейших колебаний температур воздуха он все-таки растает. На большей части Хабаровска, в низинах и на севере местами покров может остаться», — рассказали «КП» — Хабаровск’в «Дальневосточном УГМС».
Не за горами и следующий циклон — по предварительным прогнозам, он грядет на следующей неделе. Возможно, на регион вновь обрушится снег, который уже не растает.
Прогноз еще будет уточняться.