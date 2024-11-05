Новый циклон не за горами: грядущая неделя еще порадует теплом жителей Хабаровского края

Сбылись прогнозы: на прошедших выходных в Хабаровске прошел первый снег. И до сих пор не закончился — 5 ноября город продолжает заметать. В связи с этим у горожан два вопроса: когда закончатся осадки и растает ли этот снег? «КП» — Хабаровск" постарается на них ответить.