Сквер Кирова планируют благоустроить в Иркутске

В Иркутске планируют обустроить сквер имени Кирова. Как сообщает ИА IrkutskMedia, объявление о создании проекта размещено на сайте Госзакупок. Стоимость работ оценили в более 727 тысяч рублей. Разработку плана необходимо завершить до мая 2025 года.
— В проекте необходимо будет предусмотреть перекладку плитки — планируется использовать гранитную плитку и колотую брусчатку, а также бортовые камни из гранита. Подрядчик должен запланировать места установки информационных стел, место установки скульптуры и место установки павильона, — пишет информационное агентство.
Проект включает в себя вырубку деревьев, представляющих опасность, и посадку новых саженцев вместе с кустарниками. Также запланирована реконструкция газона с проведением выравнивания и последующим посевом трав. Кроме этого, будет обновлено освещение и добавлено декоративное освещение для деревьев. Дополнительное освещение установят и рядом с фонтаном.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области ищут подрядчика на строительство моста через реку Витим. На работы выделят миллиарды рублей.