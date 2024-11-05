Сквер Кирова планируют благоустроить в Иркутске

Проект включает в себя вырубку деревьев, представляющих опасность, и посадку новых саженцев вместе с кустарниками. Также запланирована реконструкция газона с проведением выравнивания и последующим посевом трав. Кроме этого, будет обновлено освещение и добавлено декоративное освещение для деревьев. Дополнительное освещение установят и рядом с фонтаном.