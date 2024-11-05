Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с Восточного

В ночь на вторник, 5 ноября 2024 года, с космодрома Восточный стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2, а также с 53 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками. Запуск состоялся в 02:18 по московскому времени.
«Успешный старт обеспечили двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на I и II ступенях ракеты-носителя. Они отработали в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе самарского двигателестроительного предприятия «ОДК-Кузнецов».
Через пару часов гелиогеофизические космические аппараты «Ионосфера-М» № 1 и № 2 были выведены на заданную орбиту. Они успешно отделились от разгонного блока «Фрегат» и уже взяты на управление. Еще через несколько часов на орбиту вывели и малые спутники.
Отметим, аппарат «Ионосфера-М» предназначен для наблюдения за различными явлениями, которые возникают в ионосфере Земли из-за активного воздействия природного и антропогенного характера, возмущения электромагнитных полей и др. Что касается спутников, то это космические аппараты формата CubeSat, чьи размеры не превышают 10 см, а вес составляет всего 1,33 кг. Они предназначены для исследования космоса. Также на орбиту сегодня отправили первый российско-китайский спутник «Дружба АТУРК».