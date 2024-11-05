Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с Восточного

Отметим, аппарат «Ионосфера-М» предназначен для наблюдения за различными явлениями, которые возникают в ионосфере Земли из-за активного воздействия природного и антропогенного характера, возмущения электромагнитных полей и др. Что касается спутников, то это космические аппараты формата CubeSat, чьи размеры не превышают 10 см, а вес составляет всего 1,33 кг. Они предназначены для исследования космоса. Также на орбиту сегодня отправили первый российско-китайский спутник «Дружба АТУРК».