Нижегородский инфекционист Екатерина Кулова назвала симптомы вируса Коксаки

Инфекционист и педиатр Екатерина Кулова назвала симптомы вируса Коксаки, сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что россияне жалуются на появление вируса Коксаки в детских садах и школах. При этом обычно болезнь протекает без осложнений.
У заболевших поднимается высокая температура, на коже ладоней и стоп появляются небольшие пузырьки, которые зудят и шелушатся. Во рту могут появиться язвочки. Лихорадочное состояние спадает через 1−3 дня, а высыпания могут держаться 7−10 дней. Вирус Коксаки также может проявляться энтеровирусной экзантемой с повышением температуры и сыпью на лице и теле.
Врач может поставить диагноз по результатам осмотра. Возбудитель определяют методом ПЦР по РНК. Мерами профилактики являются употребление кипяченой или бутилированной воды, нельзя использовать лед неизвестного качества, нужно мыть овощи и фрукты, избегать контактов с больными с сыпью и другими симптомами.
Напомним, врач-трихолог Варенова посоветовала нижегородцам наносить на шапку антистатик.