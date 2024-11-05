Нижегородский инфекционист Екатерина Кулова назвала симптомы вируса Коксаки

У заболевших поднимается высокая температура, на коже ладоней и стоп появляются небольшие пузырьки, которые зудят и шелушатся. Во рту могут появиться язвочки. Лихорадочное состояние спадает через 1−3 дня, а высыпания могут держаться 7−10 дней. Вирус Коксаки также может проявляться энтеровирусной экзантемой с повышением температуры и сыпью на лице и теле.