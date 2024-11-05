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В реке Малая Черепаха в Таганроге зафиксировали сброс загрязнения

В Таганроге начали проверку после загрязнения реки Малая Черепаха.

Источник: Комсомольская правда

Загрязнение реки Малая Черепаха в Таганроге проверили специалисты минприроды региона, водоканала и местного отдела охраны окружающей среды. Об этом в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Установлено, что загрязнение реки не является следствием утечек и аварийных ситуаций на сетях канализации. В районе переулка Шефского обнаружили несанкционированный сброс. Он был небольшого объема и имел залповый характер, — рассказала Светлана Камбулова.

Управленец пояснила, что с наибольшей вероятностью речь идет о «сбросе хозяйственно-бытовых стоков с территории частного домовладения».

— Коммунальные службы проведут повторное обследование. Детально осмотрят люки на предмет несанкционированных врезок, проведут отбор проб. Ситуацию держим на контроле, — добавила Светлана Камбулова.