Нанесли разметку и установили светофоры: Появились фото обустройства территории у станции метро «Горный институт»

В Петербурге продолжается строительство станции метро «Горный институт». До этого губернатор Александр Беглов объявил, что работы там завершат до конца года. Поэтому не исключено, что новую точку оранжевой ветки подарят горожанам на Новый год. Уверенности в этом прибавляют фото, которые опубликовали в Telegram-канале, рассказывающем о новостях транспортной жизни города. Судя по опубликованным кадрам, рабочие активно обустраивают территорию и готовят ее к открытию.