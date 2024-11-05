Нанесли разметку и установили светофоры: Появились фото обустройства территории у станции метро «Горный институт»

В Петербурге продолжается строительство станции метро «Горный институт». До этого губернатор Александр Беглов объявил, что работы там завершат до конца года. Поэтому не исключено, что новую точку оранжевой ветки подарят горожанам на Новый год. Уверенности в этом прибавляют фото, которые опубликовали в Telegram-канале, рассказывающем о новостях транспортной жизни города. Судя по опубликованным кадрам, рабочие активно обустраивают территорию и готовят ее к открытию.
— По состоянию на 1 ноября на дорожной сети вокруг строительной площадки станции нанесена разметка и установлены светофоры, также производится монтаж остановочных пунктов, — говорится в сообщении.
Кроме того, на западном вестибюле появилась обнадеживающая буква «М», но вывески, указывающей на название, там пока нет. Однако там заметили корпус будущего лайтбокса. Такой же поставили на павильон с лифтом.
К слову, ранее SPB.KP.RU рассказал, почему станцию «Горный институт» до сих пор не открыли. Оказалось, что дело в эвакуационных выходах.
Напомним, станция метро «Горный институт» станет конечной на Лахтинско-Правобережной линии. Она считается одной из глубоких в городской подземке, ведь поезда будут ходить на глубине 70 метров. Максимальный суточный пассажиропоток составит до 97 тысяч человек.